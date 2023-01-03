Глобальная версия Redmi Note 12 получит больше камер, чем китайская

И вот, за пару дней до мероприятия, в Сети появились подробности о базовой модели — Redmi Note 12. По данным инсайдеров, она будет оснащаться тройной основной камерой, в отличие от китайской модели с двойной камерой.

При этом главный модуль будет 48 Мп, как и у представленной ранее модификации. Какими будут два оставшихся сенсора — неизвестно.

Ожидается, что глобальная версия Redmi Note 12 будет иметь схожие с китайской моделью технические характеристики, включая 6,67-дюймовый FullHD+ AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, процессор Snapdragon 4 Gen 1 и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой на 33 Вт.