Глобальная версия Xiaomi 17 получит урезанную батарею

По данным инсайдеров, китайская версия Xiaomi 17 оснащена батареей на 7000 мАч, тогда как глобальный вариант получит уменьшенный аккумулятор емкостью 6300 мАч.

Подобный подход компания уже применяла в прошлых поколениях и, судя по всему, Xiaomi продолжит придерживаться этой стратегии.

При этом мощность зарядки останется прежней для обеих версий — 100 Вт. Это позволит восполнить заряд до 100% всего за считаные минуты, компенсируя разницу в емкости.