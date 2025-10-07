Телефоны
Опубликовано 07 октября 2025, 07:43
1 мин.

Глобальная версия Xiaomi 17 получит урезанную батарею

Зато скорость зарядки сохранится
До международного релиза флагмана Xiaomi 17 остаются считаные месяцы, и уже известно, что глобальная версия смартфона будет отличаться от китайской. Главное изменение — емкость аккумулятора.
Глобальная версия Xiaomi 17 получит урезанную батарею
© XiaomiTime

По данным инсайдеров, китайская версия Xiaomi 17 оснащена батареей на 7000 мАч, тогда как глобальный вариант получит уменьшенный аккумулятор емкостью 6300 мАч.

Подобный подход компания уже применяла в прошлых поколениях и, судя по всему, Xiaomi продолжит придерживаться этой стратегии.

При этом мощность зарядки останется прежней для обеих версий — 100 Вт. Это позволит восполнить заряд до 100% всего за считаные минуты, компенсируя разницу в емкости.

Глобальная версия Xiaomi 17 получит урезанную батарею
© XiaomiTime

Xiaomi 17 получит флагманский чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 и будет работать под управлением HyperOS 3 на базе Android 16.

Глобально выйдет только базовая модель, тогда как Xiaomi 17 Pro, по слухам, останется эксклюзивом для Китая. Несмотря на урезанную батарею, смартфон обещает стать одним из самых выносливых и производительных Android-флагманов 2026 года.

Источник:XiaomiTime
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Xiaomi
,
#флагман
,
#Европа