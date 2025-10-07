Глобальная версия Xiaomi 17 получит урезанную батарею

Глобальная версия Xiaomi 17 получит урезанную батареюЗато скорость зарядки сохранится
По данным инсайдеров, китайская версия Xiaomi 17 оснащена батареей на 7000 мАч, тогда как глобальный вариант получит уменьшенный аккумулятор емкостью 6300 мАч.
Подобный подход компания уже применяла в прошлых поколениях и, судя по всему, Xiaomi продолжит придерживаться этой стратегии.
При этом мощность зарядки останется прежней для обеих версий — 100 Вт. Это позволит восполнить заряд до 100% всего за считаные минуты, компенсируя разницу в емкости.
Xiaomi 17 получит флагманский чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 и будет работать под управлением HyperOS 3 на базе Android 16.
Глобально выйдет только базовая модель, тогда как Xiaomi 17 Pro, по слухам, останется эксклюзивом для Китая. Несмотря на урезанную батарею, смартфон обещает стать одним из самых выносливых и производительных Android-флагманов 2026 года.