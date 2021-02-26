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Глобальная версия Xiaomi Mi 11 продаётся почти на 4 тысячи рублей дешевле обычного
Очень приятное предложение, особенно с учётом новизны аппарата
Несмотря на то, что глобальная версия Xiaomi Mi 11 была представлена не так давно, устройство уже продаётся со скидками на некоторых площадках. Так, например, на Giztop девайс можно купить почти на 4 тыс рублей дешевле обычного.
Речь идёт о модификации смартфона с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти постоянной, пишет Gizmochina. Если стандартная цена такого «комплекта» 799 долларов (59,5 тыс рублей), то сейчас его можно приобрести за 749 долларов (55,8 тыс рублей). Для этого достаточно использовать промокод магазина M11G50.
Напомним, что в основу Xiaomi Mi 11 лёг чип Snapdragon 888. Также устройство получило 6,81-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления экрана 120 Гц. В смартфоне также имеется быстрая проводная зарядка (на 55 Вт) и её беспроводной аналог (на 50 Вт). Ёмкость аккумулятора девайса — 4600 мАч.