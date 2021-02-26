Глобальная версия Xiaomi Mi 11 продаётся почти на 4 тысячи рублей дешевле обычного

Речь идёт о модификации смартфона с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти постоянной, пишет Gizmochina. Если стандартная цена такого «комплекта» 799 долларов (59,5 тыс рублей), то сейчас его можно приобрести за 749 долларов (55,8 тыс рублей). Для этого достаточно использовать промокод магазина M11G50.

Напомним, что в основу Xiaomi Mi 11 лёг чип Snapdragon 888. Также устройство получило 6,81-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления экрана 120 Гц. В смартфоне также имеется быстрая проводная зарядка (на 55 Вт) и её беспроводной аналог (на 50 Вт). Ёмкость аккумулятора девайса — 4600 мАч.