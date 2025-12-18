Глобальная версия Xiaomi Redmi Note 15 5G поступила в продажу в Европе раньше анонса

Смартфон засветился на сайте бельгийского оператора Telenet, где раскрыты цена и полные характеристики модели для европейского рынка.

Устройство предлагается в конфигурации 6/128 ГБ памяти за €280, при этом абонентам оператора доступна скидка в €30.

В основе смартфона лежит чип Snapdragon 6 Gen 3. Европейская версия получила батарею на 5520 мАч с быстрой зарядкой 45 Вт — меньше, чем у китайского варианта с аккумулятором на 5800 мАч.

Также отличается и камера: вместо 50 Мп используется основной сенсор на 108 Мп, дополненный 8-Мп ультрашириком и 2-Мп модулем.

Спереди установлен 6,77-дюймовый OLED-экран и 20-Мп фронтальная камера. Официальный анонс, судя по всему, не за горами.