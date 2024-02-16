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Опубликовано 16 февраля 2024, 07:46
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Глобальную версию Honor Magic 6 Pro покажут на MWC 2024, но цена уже известна

В целом, сюрприза не случилось
Всего месяц назад Honor представила смартфон Magic 6 Pro на китайском рынке.

Компания столкнулась с огромным успехом — продажи превысили $100 млн меньше чем за 3 минуты. Теперь же бренд решил раскрыть устройство для глобальной аудитории, в рамках выставки MWC 2024, которая начнется 25 февраля.

Но до официального дебюта на глобальном рынке, информационный портал Dealabs слил информацию о цене Magic 6 Pro для Европы и Великобритании.

Согласно отчету, стоимость смартфона составит €1299.90 в странах ЕС, таких как Франция и Италия. В Великобритании устройство будет стоить £1099.99.

Глобальную версию Honor Magic 6 Pro покажут на MWC 2024, но цена уже известна
© Gizmochina

Устройство выйдет в единственной версии 12/512 ГБ и будет доступно только в двух цветовых вариантах: зеленом и черном.

Напомним, что Honor Magic 6 Pro предлагает 6.8-дюймовый изогнутый OLED-дисплей FullHD+ с разрешением 2800 × 1280 пикселей и динамической частотой обновления 120 Гц. Работает девайс на базе процессора Snapdragon 8 Gen 3.

Источник:Gizmochina
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Honor
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#смартфон