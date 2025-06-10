Глобальные версии OnePlus Nord 5 и CE 5 представят уже 8 июля

Опубликовано 10 июня 2025, 21:271 мин.
Глобальные версии OnePlus Nord 5 и CE 5 представят уже 8 июляЭто мы ждем
OnePlus готовит глобальный анонс смартфонов Nord 5 и Nord CE 5 на 8 июля, сообщает инсайдер Йогеш Брар.
По слухам, эти устройства станут международными версиями моделей Ace 5 Ultra и Ace 5 Racing Edition, ранее выпущенных только в Китае.
Nord 5 может получить 6,83-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц, чип MediaTek Dimensity 9400+, до 12 ГБ оперативки и 256 ГБ постоянной памяти.
Также ожидается аккумулятор на 6700 мАч, основная камера на 50 Мп, ширик на 8 Мп и фронталка на 16 Мп.
Nord CE 5, судя по утечке, будет чуть проще: 6,77-дюймовый AMOLED-дисплей с тем же 120 Гц, чип Dimensity 9400e, батарея 7100 мАч, 50-Мп основная камера, ИК-порт и дополнительная кнопка Plus Key.
Как обычно, версии для разных регионов могут отличаться.