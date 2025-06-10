Глобальные версии OnePlus Nord 5 и CE 5 представят уже 8 июля

По слухам, эти устройства станут международными версиями моделей Ace 5 Ultra и Ace 5 Racing Edition, ранее выпущенных только в Китае.

Nord 5 может получить 6,83-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц, чип MediaTek Dimensity 9400+, до 12 ГБ оперативки и 256 ГБ постоянной памяти.

Также ожидается аккумулятор на 6700 мАч, основная камера на 50 Мп, ширик на 8 Мп и фронталка на 16 Мп.

Nord CE 5, судя по утечке, будет чуть проще: 6,77-дюймовый AMOLED-дисплей с тем же 120 Гц, чип Dimensity 9400e, батарея 7100 мАч, 50-Мп основная камера, ИК-порт и дополнительная кнопка Plus Key.

Как обычно, версии для разных регионов могут отличаться.