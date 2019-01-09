Голосовой ассистент Google Assistant появится на кнопочных телефонах

На выставке CES 2019, которая проходит с 8 по 11 января в Лас-Вегасе, компания Google поделилась своими наработками по голосовому помощнику Google Assistant.

По словам компании, скоро Google Assistant станет доступен на 1 миллиарде устройств, это вдвое больше по сравнению в 500 миллионов в прошлом мае.

Помощник уже работает на 30 языках мира в 80 странах и регионах. В международном масштабе количество активных пользователей выросло в четыре раза по сравнению с прошлым годом.

По словам представителя Google, сейчас в мире используется огромное количество кнопочных телефонов — сотни миллионов, а набирать текст на них неудобно. Голосовой помощник существенно бы облегчил их использование и Google собирается воспользоваться этим. Первые подвижки в этом направлении ожидаются на выставке MWC 2019, которая пройдёт в Барселоне с 25 по 28 февраля.