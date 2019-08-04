Голосовой помощник Google научился читать сообщения Whatsapp и Telegram

Чтобы включить новую функцию, надо вызвать Google Ассистент и скомандовать ему зачитать сообщения (read my messages) при этом потребуется выдать приложению Google разрешение на доступ к оповещениям. После этого при просьбе зачитать сообщения Ассистент выдаст карточку с последними полученными сообщениями и начнёт их зачитывать с указанием отправителя и названия приложения, в котором сообщение было получено.