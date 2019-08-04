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Голосовой помощник Google научился читать сообщения Whatsapp и Telegram

Google Assistant получил доступ к сторонним мессенджерам

Голосовой помощник Google Ассистент получил новую функцию. Теперь он может читать текстовые сообщения из мессенджеров сторонних разработчиков.

Речь идёт о приложениях вроде WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, GroupMe и многих других. Более того, поддерживается не только чтение сообщений, но и диктовка ответов на них.

Чтобы включить новую функцию, надо вызвать Google Ассистент и скомандовать ему зачитать сообщения (read my messages) при этом потребуется выдать приложению Google разрешение на доступ к оповещениям. После этого при просьбе зачитать сообщения Ассистент выдаст карточку с последними полученными сообщениями и начнёт их зачитывать с указанием отправителя и названия приложения, в котором сообщение было получено.

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