Google анонсировала специальную версию Android 12 для слабых смартфонов

Учитывая, что на сегодняшний день Android Go используется на более 200 млн устройств, свежий анонс порадует немало людей.

В Google рассказали, что Go-версия Android 12 будет запускать приложения на 30% быстрее в сравнении с предшественниками. При этом благодаря внедрению API SplahScreen, используемому в Android 12, пользователи смогут «посмотреть на что-то приятное» во время загрузки приложения.