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Google анонсировала специальную версию Android 12 для слабых смартфонов

Становится слишком много вариантов новейшего Android
Несколько месяцев назад состоялся релиз Android 12. Чуть позже, в декабре, компания также выпустила первую бета-версию Android 12L для складных смартфонов. Теперь же поисковый гигант представил Android 12 Go — версию операционной системы для слабых смартфонов.
Google анонсировала специальную версию Android 12 для слабых смартфонов

Учитывая, что на сегодняшний день Android Go используется на более 200 млн устройств, свежий анонс порадует немало людей.

В Google рассказали, что Go-версия Android 12 будет запускать приложения на 30% быстрее в сравнении с предшественниками. При этом благодаря внедрению API SplahScreen, используемому в Android 12, пользователи смогут «посмотреть на что-то приятное» во время загрузки приложения.

Google анонсировала специальную версию Android 12 для слабых смартфонов

Из прочих нововведений можно отметить «спящий режим» для приложений, обновление приложения Files Go, лёгкое переключение на гостевой профиль и т.д.

Релиз Android 12 Go намечен на 2022 год. Точный список устройств, которые получат апдейт, пока неизвестен.

Источник: GSMArena
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