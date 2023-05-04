Google анонсировала свой первый складной смартфон Pixel Fold

Google анонсировала свой первый складной смартфон Pixel FoldПодробности ждём уже на Google I/O 10 мая
Google наконец-то положила конец слухам и официально анонсировала свой первый складной смартфон — Pixel Fold.
Компания опубликовала небольшой тизер, который продемонстрировал новинку со всех сторон. Изначально ожидалось, что Google представит устройство на мероприятии Google I/O на следующей неделе, однако она решила устроить сюрприз и показать девайс раньше времени.
Как и предполагалось из различных утечек, первый складной смартфон «корпорации добра» имеет вертикальную шарнирную конструкцию, которая раскрывается, превращая устройство в планшет — примерно таким же образом устроены девайс линейки Samsung Galaxy Z Fold.
Если верить данным инсайдеров, то за Pixel Fold будут просить от $1700. В продаже новинка может появиться уже в следующем месяце.
В основе девайса лежит фирменный процессор Google Tensor G2. Такой же установлен в Pixel 7 и 7 Pro, а уже совсем скоро будет использовать и в недорогом Pixel 7a.