Google анонсировала свой первый складной смартфон Pixel Fold

Если верить данным инсайдеров, то за Pixel Fold будут просить от $1700. В продаже новинка может появиться уже в следующем месяце.

В основе девайса лежит фирменный процессор Google Tensor G2. Такой же установлен в Pixel 7 и 7 Pro, а уже совсем скоро будет использовать и в недорогом Pixel 7a.