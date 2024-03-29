Google Assistant начал удалять установленные будильники на смартфонах Pixel

Пользователи начали жаловаться, что на смартфонах Pixel 8 наблюдается удаление всех будильников, если попытка отключить работающий будильник осуществляется с помощью голосового помощника Google Assistant. Будильник не отключается до следующего срабатывания, а именно удаляется и время нужно выставлять заново. Причём разом удаляются все будильники, независимо от того, были они включены или нет.

Баг воспроизводится на моделях Pixel 8, а как выяснили в редакции портала Android Authority, и на Pixel 7. Но в Google о проблеме уже знают и работают над исправлением.

«Нам известно о жалобах на проблему с удалением сохранённых сигналов будильника командой Ассистенту на Android. Мы работаем над исправлением», — заверили разработчики.