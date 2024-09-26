Названы данные, которые нужно срочно «спасать» из-за запрета создавать учётки Google в РФ

Названы данные, которые нужно срочно «спасать» из-за запрета создавать учётки Google в РФЕсли вкратце — перерегистрируйте Steam, Origin и другие зарубежные приложения на российские e-mail
Блокировка не окончательная
У части пользователей Google требует указать номер телефона при регистрации, у других пользователей — позволяет не использовать телефон для подтверждения, а подтвердить одну учётную запись Gmail с помощью кода из письма на другую учётную запись Gmail. В таких случаях аккаунт Google создаётся и работает в РФ без проблем.
Что будет с Android-смартфонами
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Если у вас есть Android-смартфон, в котором вы уже вошли в учётную запись, он продолжит работать в прежнем режиме и не будет самостоятельно блокироваться.
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Даже если Google захочет уйти из России и заблокирует свои сервисы (либо будет заблокирован российскими властями), ваш смартфон не заблокируется. В таком случае у вас перестанут работать приложения Gmail, приложение Google (с поиском и новостями), а браузер Google Chrome будет медленно (по 10-30 секунд) открывать любые сайты, даже не относящиеся к Google, из-за постоянных неудачных попыток синхронизировать историю просмотров сайтов и закладки с серверами Google. Вы не сможете скачать или обновить приложения из Google Play, но сможете продолжить скачивать приложения из RuStore или обновлять зарубежные приложения, скачивая .apk из браузера на сторонних сайтах (4PDA, Trashbox и т.д.).
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Если во время блокировки Google в РФ вы купите новый Android-смартфон, при первом включении вы сможете не добавлять учётную запись и просто нажимать «Далее — далее — далее — пропустить — приступить к работе» до рабочего стола, а затем установить RuStore для российских приложений и вручную скачать .apk для зарубежных приложений. Смартфон не будет заставлять вас привязывать к нему учётную запись Google и не заблокируется.
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Ваши контакты (номера телефонов, имена) со смартфона никуда не пропадут даже при окончательной блокировке Google в РФ. И вы всегда сможете экспортировать контакты из вашего смартфона как на SIM-карту, так и на внутреннюю память, либо в формате .vcf отправить их по Bluetooth, либо другим способом, а потом на новом смартфоне восстановить их полностью по нажатию на этот самый файл .vcf.
Какие данные нужно резервно копировать
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Войти в сторонние (не авторства Google) приложения вы, чаще всего, сможете просто по имени и паролю. Получить доступ к сохранённым паролям в Chrome с настольного компьютера или смартфона вы сможете даже без интернета (в том случае, если вы уже на сегодняшний день вошли в учётную запись) и даже после блокировки Google.
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В приложениях и сайтах с двухфакторной авторизацией (которые требуют ввода кода, отправленного на e-mail или сотовый номер) внимание стоит уделять только зарубежным приложениям. Потому что российские приложения в подавляющем большинстве случаев, помимо привязки к e-mail, привязаны к номеру российского телефона. И вы всегда сможете сбросить пароль отправкой кода на телефон, а затем сменить почту учётной записи с Google на Яндекс, Mail.ru, Rambler и т.д.
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Среди зарубежных приложений, которые требуют подтверждения входа отправкой кода на e-mail, наиболее популярные — это магазины игр: Steam, EA Store (Origin), Ubisoft connect (UPlay), Battle.net и др. Также вход с подтверждением кода по почте практикует Shazam, Firefox (если вам нужна синхронизация закладок) и ряд менее популярных зарубежных приложений. В них есть смысл сменить e-mail c GMail на российский сервис уже сейчас. В противном случае, если Google будет заблокирован в РФ и вы купите новый ноутбук, либо переустановите Windows, либо купите новый смартфон — вам придётся обходить блокировку Google в РФ для того, чтобы войти в Steam и другие подобные приложения.