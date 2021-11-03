Google будет требовать подтверждение по SMS при каждом входе в учётную запись

Двухфакторная аутентификация — способ входа, при котором после ввода основного пароля необходимо ввести одноразовый пароль, присылаемый в SMS или электронном письме, в зависимости от настроек. Сейчас для входа в почту и другие сервисы Google такой способ не является обязательным, но с 9 ноября компания активирует его автоматически. По-другому войти в сервисы будет нельзя. Причём в данном случае войти в аккаунт можно будет только после подтверждения одноразового пароля по телефону.

Google уже сейчас рекомендует всем пользователям включить двухфакторную аутентификацию, чтобы подготовить свои аккаунты к переходу на новые условия взаимодействия.

Такое решение было принято из-за того, что кража паролей от сервисов и устройств — наиболее распространённый вид взлома аккаунтов.

Как отмечается, новая мера повысит безопасность пользователей и убережёт их от неприятных последствий возможного взлома.