Google будет внедрять новый способ управления Android назло пользователям

Как утверждают разработчики из Google, жесты получают все большее распространение в современных смартфонах. Особенно это уместно в тех случаях, когда экран занимает практически всю переднюю панель смартфона. В связи с этим компания хочет привести все жесты на Android-смартфонах к одному общему стандарту, поскольку сейчас разные производители пошли своими разными путями. Но проблема заключается в том, что новый способ вернуться “назад”, применяемый в Android Q, противоречит собственному стандарту Google, касающемуся открытия навигационной панели сбоку.

В свою очередь Google признает, что это действительно так, но приводит в пример цифры, говорящие о том, что вызов бокового меню не пользуется большой популярностью у пользователей. Так, по имеющимся у компании данным, только от 3 до 7% пользователей фактически проводят по сторонам, чтобы открыть навигационную панель. Остальные просто нажимают на “три полоски”, вызывающие меню.