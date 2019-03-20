Google Chrome больше не будет стандартным браузером на Android из-за прихоти Евросоюза

Компания Google объявила, что в ближайшее время пользователи в Евросоюзе начнут получать запросы о предпочитаемых браузерах и поисковых системах.

На этот шаг компания пошла после того, как Еврокомиссия оштрафовала Google на 5 миллиардов долларов за нарушение антимонопольного законодательства.

Google напомнит пользователям Android как новым, так и «со стажем», что они могут пользоваться не только браузером Chrome и не только поисковой системой Google. Кроме того, компания собирается изменить политику и позволить производителям устанавливать любые приложения в качестве альтернативы поиску Google и браузеру Chrome.

Ранее в Google следили за тем, чтобы производители смартфонов с Google-сервисами не выпускали модели с модифицированным Android без Google Play, но с альтернативным магазином приложений или предустановленными аналогами Chrome, Youtube и др. Для этого производителей заставляли подписывать соглашения о борьбе с фрагментацией Android.