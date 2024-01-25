Google добавила новые ИИ-функции в смартфоны Pixel со свежим обновлением

Среди нововведений — улучшенные ИИ-инструменты, которые обещают повысить удобство и функциональность использования смартфонов.

Однако наиболее заметной особенностью является введение рабочего термометра, доступного исключительно для Pixel 8 Pro. Эта функция позволяет пользователям получать точные показания температуры окружающей среды, что может быть полезно в различных ситуациях.

Кроме того, обновление включает в себя улучшения в работе камеры, оптимизацию производительности и исправление некоторых ошибок. Эти изменения направлены на улучшение общего пользовательского опыта и расширение возможностей смартфонов Pixel.

Google продолжает демонстрировать свою приверженность к инновациям, предлагая пользователям Pixel новые функции, которые делают использование устройств еще более удобным и интересным.