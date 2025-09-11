Google добавила в Pixel 10 автоматическую подпись фото цифровыми метками для борьбы с ИИ-подделками

Новая технология автоматически закрепляет за каждым снимком метаданные, которые позволяют проверить его подлинность и отследить историю редактирования.

Все фото в формате JPEG, сделанные на Pixel 10, теперь снабжаются цифровой меткой. Если изображение будет изменено с помощью встроенных или сторонних инструментов, включая нейросети, Google Фото добавит в метаданные запись об этом, сохранив полную цепочку изменений.

Для защиты подлинности используется несколько уровней безопасности: криптографическая подпись, уникальные ключи для каждого снимка, а также защищенное хранилище ключей в чипе Titan M2.