Google добавила в Pixel 10 автоматическую подпись фото цифровыми метками для борьбы с ИИ-подделками

Google добавила в Pixel 10 автоматическую подпись фото цифровыми метками для борьбы с ИИ-подделкамиНачалось...
Новая технология автоматически закрепляет за каждым снимком метаданные, которые позволяют проверить его подлинность и отследить историю редактирования.
Все фото в формате JPEG, сделанные на Pixel 10, теперь снабжаются цифровой меткой. Если изображение будет изменено с помощью встроенных или сторонних инструментов, включая нейросети, Google Фото добавит в метаданные запись об этом, сохранив полную цепочку изменений.
Для защиты подлинности используется несколько уровней безопасности: криптографическая подпись, уникальные ключи для каждого снимка, а также защищенное хранилище ключей в чипе Titan M2.
Даже при работе в офлайне устройство добавляет проверяемую временную метку с помощью встроенного модуля Tensor.
Google подчеркивает, что система не нарушает анонимность пользователя, но при этом делает изображения защищенными от подделки и повышает доверие к цифровому контенту.
Пока функция доступна только на Pixel 10, однако в будущем компания планирует расширить её и на другие устройства Android.