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Google добавит в Android-смартфоны измерение пульса с помощью основной камеры
Интересно, как скоро добавится и функция измерения уровня кислорода в крови таким же методом?
Одной из причин популярности носимых гаджетов (Mi Band, Honor Band и т.д) является их функциональность, недоступная смартфонам. В числе таких «возможностей» входит и измерение пульса. Но уже совсем скоро, судя по всему, «умные» браслеты и часы лишат их преимущества — Google готовится добавить в Android-смартфоны измерение пульса с помощью основной камеры.
Уже в этом месяце поисковый гигант намерен внедрить соответствующее нововведение в версию приложения Fit для своих смартфонов линейки Pixel, пишет The Verge. Пользователю будет достаточно разместить палец перед основной камеры, чтобы она начала считывать его пульс. Фронтальный же модуль сможет считывать частоту дыхания пользователя.
Сама компания заявляет, что новая функция будет предназначена только для отслеживания общего самочувствия. Таким образом Google снимает с себя ответственность за реальное состояние владельцев смартфонов, как бы говоря: «Наше считывание пульса не является полноценной диагностикой».
Как скоро нововведение станет частью Android — неизвестно. Но компания объявила о планах реализовать и этот момент.