Google добавит в Android-смартфоны измерение пульса с помощью основной камеры

Сама компания заявляет, что новая функция будет предназначена только для отслеживания общего самочувствия. Таким образом Google снимает с себя ответственность за реальное состояние владельцев смартфонов, как бы говоря: «Наше считывание пульса не является полноценной диагностикой».

Как скоро нововведение станет частью Android — неизвестно. Но компания объявила о планах реализовать и этот момент.