Google добавит в Android-смартфоны новый тип поиска

Новинка позволяет пользователям выделять информацию на экране своего устройства, обводя ее кругом, чтобы затем выполнить поиск выделенного элемента.

Несмотря на то, что официальное название функции — «Circle to Search», пользователи также могут выделять текст и рисовать на элементах, а не только обводить их овальными формами, чтобы активировать новый вариант поиска.

Нововведение работает в любом месте на устройстве, но для ее активации необходимо держать нажатой кнопку «Домой» или «Панель навигации» в случае тех, кто использует жесты.

Google рекламирует эту функцию как более удобную альтернативу переключению между различными приложениями, например, созданию скриншотов элементов и последующему использованию Google Lens.

«Circle to Search» будет запущен по всему миру 31 января и изначально будет эксклюзивно доступен для серии Pixel 8 и Samsung Galaxy S24.