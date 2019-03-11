Google добавит видео-рекламу в бесплатные приложения и игры

Компания Google запустила в онлайн-магазине Google Play новую возможность для разработчиков. Она называется Rewarded Products и позволяет предлагать дополнительные возможности для приложений и игр, но не за дополнительную плату, а за просмотр рекламы.

Подобная практика уже повсеместно используется разработчиками, но теперь она стала официальной для Google Play. Опция Rewarded Products должна сделать жизнь разработчиков легче, а получение дохода с приложений и игр — проще. На данный момент она доступна в бета-версии.

Для пользователей это может означать более частое предложение рекламы и подобных «действий по монетизации». На начальном этапе в рамках Rewarded Products поддерживается только просмотр рекламных роликов.