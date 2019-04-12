Google и Huawei заплатят по 400 долларов каждому пользователю Nexus 6P

Компании Google и Huawei договорились урегулировать коллективный иск, поданный от имени пользователей смартфона Nexus 6P в США. Если суд одобрит соглашение, то компании выплатят владельцам Nexus 6P примерно по 400 долларов.

Иск был подан в апреле 2017 года. В нём указывается, что смартфоны страдают от проблемы с постоянными перезагрузками и внезапно выключаются, независимо от уровня заряда аккумулятора. Проблему связывают с перегревом процессора Qualcomm Snapdragon 810.

Ранее Google предлагала бесплатную замену пострадавшим пользователям, сначала выдавались новые Nexus 6P, а потом начали выдавать более современные Pixel XL. Если пользователь получил Pixel XL на замену Nexus 6P, то он может рассчитывать на компенсацию по иску не больше 10 долларов.

Суд вынесет решение по соглашению 9 мая 2019 года. Претендовать на компенсацию могут пользователи Nexus 6P в США, купившие смартфон 25 сентября 2015 года и позднее.