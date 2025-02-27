Google и Qualcomm обеспечат выход патчей безопасности для Android до 8 лет

Известно, что планируется выпуск патчей в течение восьми лет, но для этого требуется сотрудничество с производителями чипсетов и смартфонов. Для этого Google недавно заключила сотрудничество с Qualcomm. Это важный шаг, так как благодаря коллаборации вендоров продлевается прежде всего поддержка обновлений Android для устройств, работающих на процессоре Snapdragon 8 Elite.

На сегодняшний день только Google и Samsung предлагают поддержку в течение семи лет, в то время как большинство производителей прекращают выпуск обновлений через два-три года. Увеличение сроков обновления стало возможным благодаря проекту Project Treble от Google и технологии ASIC от Qualcomm.

Однако окончательное решение о сроках выпуска обновлений остаётся за производителями смартфонов, так как это требует значительных ресурсов.