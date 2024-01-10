Google и Samsung объединились для создания аналога AirDrop от Apple

Новая система, названная Quick Share, была представлена на выставке CES и заменит существующую функцию Google под названием Nearby Share, введенную в 2020 году.

Quick Share объединяет лучшие качества обоих миров, интегрируя опыт работы Samsung и создавая оптимальный встроенный вариант для обмена контентом между устройствами на базе Android или Chrome OS.

Эта система позволяет пользователям просто нажать на иконку Quick Share и получить список доступных устройств поблизости.

Кроме того, Google работает с ведущими производителями ПК, такими как LG, чтобы расширить Quick Share на компьютеры с Windows в качестве предустановленного приложения в будущем. Ожидается, что новая система начнет появляться на устройствах в феврале.