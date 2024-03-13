Google использовала ИИ для создания звуков уведомлений и рингтонов для смартфонов Pixel 8

Главная цель – звуки должны быть простыми, дружелюбными и даже немного игривыми. Зачем? Чтобы мы, пользователи, могли «разгрузить» глаза и переложить часть восприятия на слух, используя рингтоны и мелодии уведомлений.

Последний пример – набор «Gems» (Драгоценные камни): рингтоны, оповещения и мелодии будильника для Pixel 8. Но самое любопытное, это участие искусственного интеллекта в процессе!

С помощью сервиса Google MusicFX, превращающего текст в музыку, дизайнеры звука задавали необычные параметры.

Вот описание мелодии «Amber Beats»: «За заводным басом – атмосферный синтезаторный фон, придающий треку глубину. Барабаны упругие, с четким "стеклянным" звуком. Наслаиваются друг на друга разные синтезаторные мелодии».

Получалось полминуты музыки, из которой звукорежиссеры брали фрагменты и дорабатывали уже по своему вкусу. Цель эксперимента по созданию «Gems» – показать возможности инструментов Google и как искусственный интеллект может участвовать в творчестве.