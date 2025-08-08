Google исправила навигацию по кнопкам в смартфонах Pixel

На днях вышло августовское обновление для смартфонов Pixel с Android 16. Апдейт устраняет ошибку, из-за которой кнопки навигации и жесты переставали работать. Эта проблема существовала как минимум с июня, и многие владельцы Pixel жаловались на неё.

Например, чтобы система зарегистрировала нажатие кнопки «Назад», нужно было нажимать на неё несколько раз. Теперь Google исправила эту проблему, хотя она возникала только на некоторых моделях Pixel.

Кроме того, разработчики обновили работу тёмной темы, которая раньше работала неправильно. Также улучшили общую стабильность системы. Ещё в обновлении исправили уязвимость, позволявшую выполнять операции за пределами выделенной области.