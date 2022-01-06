Google исправила ошибку, мешающую звонить в экстренные службы

Google исправила ошибку, мешающую звонить в экстренные службыА виновата Microsoft
В начале декабря на форуме посвященном GooglePixel появилась история от человека, чей Pixel 3 сломался в самый неподходящий момент: во время набора номера 911 для своей бабушки, у которой случился инсульт. По словам пользователя при звонке в службу спасения вся подсистема телефона сразу же дала сбой, и он не смог ни соединиться, ни положить трубку, чтобы повторить звонок. К счастью рядом оказался стационарный телефон, и с экстренными службами удалось связаться.
Google связался с пользователем и публично ответил на сообщение 8 декабря.
Мы считаем, что проблема присутствует только на небольшом количестве устройств с установленным приложением Microsoft Teams. Мы определили, что проблема вызвана непреднамеренным взаимодействием между приложением Microsoft Teams и базовой операционной системой Android.
Google сообщил, что Microsoft выпустит обновление приложения как можно скорее, и что пользователям следует проверить наличие обновления в Play Store. И вот сегодня эта ошибка была, к счастью, исправлена.