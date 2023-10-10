Google избавила свои смартфоны Pixel от перегрева, выпустив для них Android 14

Это те самые чипы, которые были произведены по 5-нм техпроцессу Samsung. Они использовались в смартфонах Pixel 6 и Pixel 7 и имели тенденцию к сильному перегреву и чрезмерному потреблению энергии.

Однако с выпуском Android 14, ситуация кардинально изменилась. Пользователи Pixel начали делиться своими впечатлениями о том, как их устройства стали работать гораздо холоднее и эффективнее.

Один из владельцев Pixel 6a отметил, что после обновления его смартфон стал работать плавно, обеспечивая более 8,5 часа экранного времени.

Другой пользователь Pixel 6 был поражён тем, насколько холодным оставался его телефон даже при использовании на пляже при высокой температуре.