Google избавила свои смартфоны Pixel от перегрева, выпустив для них Android 14

Google избавила свои смартфоны Pixel от перегрева, выпустив для них Android 14Надо было лишь подождать пару лет
В последнее время владельцы смартфонов Pixel от Google сталкивались с проблемой перегрева своих устройств. Особенно это касалось моделей на процессорах Tensor G1 и Tensor G2.
Это те самые чипы, которые были произведены по 5-нм техпроцессу Samsung. Они использовались в смартфонах Pixel 6 и Pixel 7 и имели тенденцию к сильному перегреву и чрезмерному потреблению энергии.
Однако с выпуском Android 14, ситуация кардинально изменилась. Пользователи Pixel начали делиться своими впечатлениями о том, как их устройства стали работать гораздо холоднее и эффективнее.
Один из владельцев Pixel 6a отметил, что после обновления его смартфон стал работать плавно, обеспечивая более 8,5 часа экранного времени.
Другой пользователь Pixel 6 был поражён тем, насколько холодным оставался его телефон даже при использовании на пляже при высокой температуре.