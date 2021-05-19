Google изменила дизайн в Android 12 впервые за последние 7 лет

Так, если пользователь выводит устройство из «спящего режима», то экран «загорается» плавно, с места нахождения кнопки блокировки по которой и нажал пользователь.

Прямо сейчас бета-версия Android 12 доступна на последних смартфонах линейки Pixel. При этом доступ к тестированию получили и владельцы телефонов от Asus, OnePlus, Oppo, Xiaomi и т.д. Полноценный релиз новинки намечен на осень 2021 года.