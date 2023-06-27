Google изменит фирменного робота с логотипа Android

В новом логотипе Android сохранится общий дизайн предыдущей версии, но при этом компания откажется от плоских форм в пользу более реалистичного 3D-стиля.

Новый логотип использует матовую текстуру, что придаёт ему более современный вид. Также заметно изменение в написании слова «Android», где строчная «а» заменена на заглавную букву.

Представители Google назвали это обновление «новым фирменным стилем» для своей мобильной операционной системы. Они не раскрыли точную дату официального представления этого обновления и других возможных изменений.

Учитывая, что Google уже несколько месяцев подогревает интерес к трёхмерному логотипу, можно предположить, что больше информации станет доступно с выходом Android 14.