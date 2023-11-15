Google изначально не хотела зарабатывать много денег на магазине Android-приложений Play Store

Эта информация проливает свет на стратегию компании в отношении её цифрового магазина. Изначально Google Play Store был известен как Android Market.

Эрик Чу, руководитель экосистемы разработчиков Android, подтвердил, что компания не будет использовать Android Market в качестве центра прибыли, взимая лишь небольшую плату для покрытия расходов на обработку и выставление счетов.

В то время доля доходов Google составляла всего 5%, в то время как 25% шли операторам связи, а 30% — разработчикам приложений.

Однако ситуация изменилась. К 2020 году Google Play Store стал одним из самых прибыльных бизнесов компании, с операционной маржой в 65%, что принесло операционную прибыль в размере $4,4 млрд долларов в I половине 2020 года.