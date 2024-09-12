Google изобрела инструмент для блокировки пиратских Android-приложений

API предназначен для предотвращения установки модифицированных или неавторизованных версий приложений, особенно тех, которые скачаны не из официального магазина Google Play.

Работая на уровне системы, Play Integrity API проверяет, откуда было установлено приложение, не было ли оно изменено и используется ли оно на подлинном устройстве.

Если API обнаружит какие-либо аномалии, например, измененные приложения или несанкционированные действия, он может ограничить доступ к приложению и предложить пользователю скачать его с официального источника.