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Google изобрела собственный складной смартфон
В котором основное внимание будет уделено надёжности
В последние пару лет все основные игроки успели выпустить собственный складной смартфон: и Samsung, и Huawei, и Xiaomi. Осталось лишь два серьёзных бренда, остающихся в стороне. Это Apple и Google. Но, судя по всему, последняя всё же на шаг ближе выпустить свой вариант.
Так, издание PatentlyApple обнаружило патент поискового гиганта, описывающий строение интересного складного смартфона Google. Документы были поданы в Ведомство по патентам и товарным знакам США.
Особое внимание в патенте уделено механизму сгибания и тому, какие в нём могут быть лабые места. По всей видимости, интернет-гигант намерен выпустить один из самых надёжных смартфонов в сегменте.
До конца, правда, не совсем понятно — будет ли новинка выходить в рамках линейки Pixel или же под неё создадут новую. Также неизвестно, как скоро Google решится выпустить свой первый гибкий смартфон.