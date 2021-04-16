Google изобрела собственный складной смартфон

Особое внимание в патенте уделено механизму сгибания и тому, какие в нём могут быть лабые места. По всей видимости, интернет-гигант намерен выпустить один из самых надёжных смартфонов в сегменте.

До конца, правда, не совсем понятно — будет ли новинка выходить в рамках линейки Pixel или же под неё создадут новую. Также неизвестно, как скоро Google решится выпустить свой первый гибкий смартфон.