Google изобрела совершенно новый метод создания подэкранной фронтальной камеры в смартфоне

По крайней мере, именно такой вывод можно сделать из свежего патента Google. Судя по нему, техногигант использует интересную конструкцию для реализации подэкранной фронтальной камеры, пишет LetsGoDigital.

Работать это будет следующим образом: внутри устройства, под экраном, под прямым углом будут размещены датчик камеры и объектив. Напротив самой камеры разместится второй экран, находящийся под основным. И между камерой и дополнительным дисплеем расположится либо призма, либо зеркало: