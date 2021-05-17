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Google изобрела совершенно новый метод создания подэкранной фронтальной камеры в смартфоне
Ждём появления технологии в Google Pixel 6?
Уже завтра начнётся конференция Google I/O 2021. На ней поисковый гигант точно покажет обновлённый Android 12. Но куда интереснее может быть осенняя презентация компании. Есть шансы, что на ней нам покажут по-настоящему прорывной смартфон.
По крайней мере, именно такой вывод можно сделать из свежего патента Google. Судя по нему, техногигант использует интересную конструкцию для реализации подэкранной фронтальной камеры, пишет LetsGoDigital.
Работать это будет следующим образом: внутри устройства, под экраном, под прямым углом будут размещены датчик камеры и объектив. Напротив самой камеры разместится второй экран, находящийся под основным. И между камерой и дополнительным дисплеем расположится либо призма, либо зеркало:
Когда камера неактивна, отображаемый на втором экране контент будет отражаться через призму. Но как только пользователь захочет сделать селфи, призма повернётся так, чтобы суметь собирать падающий свет.