Google лишила свои новые флагманы бесплатного пространства в Google Фото

Напомним, что нескольким ранее сервис Google Фото был бесплатным для всех пользователей, даже тех, кто не имеет смартфона Pixel. Буквально в начале июня текущего года Google поменяла правила, уменьшив объем хранилища, которым могут бесплатно пользоваться владельцы учетных записей Google, до 15 ГБ. Так, при превышении данного объема предусмотрена оплата по подписке.

Несколько проверенных источников, в том числе и The Verge, поделились этим летом информацией о том, что пользователи Pixel также не смогут теперь пользоваться безлимитным хранением фотографий, равно как владельцы любых других смартфонов. И судя по тому, что сама Google умолчала об этом в рамках анонса Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro, для новинок она не сделает исключений.