Google массово отменила предзаказы на свой первый складной смартфон Pixel Fold

Дело в том, что поисковый гигант начал отменять их предварительные заказы на устройство. Соответствующие жалобы появились как от пользователей из США, так и из Великобритании.

Сообщается, что проблема может связана с оплатой, поскольку некоторые пользователи получили уведомление от Google о невозможности проверить использованный ими для этого метод.

В итоге покупатели были вынуждены повторно размещать свои заказы, что привело к задержке в доставке. Некоторым удалось решить проблему, повторно подтвердив свои банковские данные.

В противовес этому на днях в Сети появились истории о некоторых пользователях, которые, наоборот, получили свои Google Pixel Fold раньше времени.