Телефоны
20:45, 26 июня 2023
1 мин.

Google массово отменила предзаказы на свой первый складной смартфон Pixel Fold

А вот это уже явно что-то ненормальное

Пользователи, оформившие предзаказ на новый складной смартфон Google Pixel Fold, столкнулись с некоторыми разочаровывающими проблемами

Дело в том, что поисковый гигант начал отменять их предварительные заказы на устройство. Соответствующие жалобы появились как от пользователей из США, так и из Великобритании.

Сообщается, что проблема может связана с оплатой, поскольку некоторые пользователи получили уведомление от Google о невозможности проверить использованный ими для этого метод.

В итоге покупатели были вынуждены повторно размещать свои заказы, что привело к задержке в доставке. Некоторым удалось решить проблему, повторно подтвердив свои банковские данные.

В противовес этому на днях в Сети появились истории о некоторых пользователях, которые, наоборот, получили свои Google Pixel Fold раньше времени.

Новости партнеров
Новости партнеров