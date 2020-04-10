Google может "пересадить" свои флагманские смартфоны на процессоры Exynos от Samsung

По словам источников, новинку оснастят двумя ядрами Cortex-A78, двумя ядрами Cortex-A76, а также четырьмя ядрами Cortex-A55. Кроме того, платформа получит новый GPU Mali, оборванный 20 ядрами, который построен на базе архитектуры Borr. Известно, что реализовать компании это будут эксплуатируя техпроцесс 5nm LP.

Также источники сообщили, что за процессор обработки графики, а также блок NPU ответственен не южнокорейский гигант Samsung, а сама Google. Учитывая параметры разрабатываемой операционной системы можно сделать вывод, что “пересадит” Google на нее именно флагманские смартфоны.