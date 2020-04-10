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Google может "пересадить" свои флагманские смартфоны на процессоры Exynos от Samsung
В сеть утекли характеристики новинки
В сети появилась информация о том, что Google может "пересадить" свои флагманские смартфоны на процессоры Exynos от Samsung. Так, согласно данным источника, на данный момент южнокорейский гигант работает над специальной SoC Exynos для Google. Более того, разработка новых процессоров осуществляется специалистами как Samsung, так и Google.
По словам источников, новинку оснастят двумя ядрами Cortex-A78, двумя ядрами Cortex-A76, а также четырьмя ядрами Cortex-A55. Кроме того, платформа получит новый GPU Mali, оборванный 20 ядрами, который построен на базе архитектуры Borr. Известно, что реализовать компании это будут эксплуатируя техпроцесс 5nm LP.
Также источники сообщили, что за процессор обработки графики, а также блок NPU ответственен не южнокорейский гигант Samsung, а сама Google. Учитывая параметры разрабатываемой операционной системы можно сделать вывод, что “пересадит” Google на нее именно флагманские смартфоны.