Google может выпустить свой первый гибкий смартфон уже в 2021 году

По словам основателя Display Supply Chain Consultants Росса Янга, в 2021 году популярные китайские производители OPPO, Vivo и Xiaomi представят порядка четырех складных смартфонов. То есть, одна из компаний анонсирует сразу два устройства с гибким дисплеем. Помимо прочего, в следующем году ожидается и пополнение линейки Google Pixel гибким смартфоном.

Источники также сообщают о том, что и южнокорейских гигант Samsung продолжит завоевывать рынок гибких смартфонов, пополнив его сразу тремя аппаратами. Предполагается, что речь о моделях Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3 и загадочном смартфоне со словом Lite в названии.