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Google может выпустить свой первый гибкий смартфон уже в 2021 году
Предполагается, что OPPO, Vivo и Xiaomi также представят смартфоны с гибкими дисплеями
Следующий год, судя по всему, станет богатым на смартфоны с гибкими экранами. Согласно данным источников, такие устройства будут выпущены OPPO, Vivo и Xiaomi. И это еще не все, ожидается, что и Google в 2021 году дебютирует на рынке гибких устройств.
По словам основателя Display Supply Chain Consultants Росса Янга, в 2021 году популярные китайские производители OPPO, Vivo и Xiaomi представят порядка четырех складных смартфонов. То есть, одна из компаний анонсирует сразу два устройства с гибким дисплеем. Помимо прочего, в следующем году ожидается и пополнение линейки Google Pixel гибким смартфоном.
Источники также сообщают о том, что и южнокорейских гигант Samsung продолжит завоевывать рынок гибких смартфонов, пополнив его сразу тремя аппаратами. Предполагается, что речь о моделях Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3 и загадочном смартфоне со словом Lite в названии.