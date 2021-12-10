Google начала скупать подержанные айфоны

В официальных магазинах Google Store при покупке Pixel 5a и сдаче старых айфонов пользователи получают скидку в размере $100. Почему компания обновила условия, не известно. Эксперты предполагают, что за этим стоит конкуренция с Apple и желание таким образом распространить как можно большее число собственных устройств. При этом при покупке Pixel 6 и 6 Pro скидка не действует.

Но принимает Google только айфоны не старше iPhone 7. Также уточняется, что скидка распространяется на модели, выпущенные в период 2017-2018 годов.

К ним относятся следующие модели: