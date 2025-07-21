Телефоны
Опубликовано 21 июля 2025, 20:41
1 мин.

Google начала тизерить Pixel 10 — до релиза осталось меньше месяца

Ожидаемая презентация
Google официально начала тизерить свою новую флагманскую серию смартфонов Pixel 10, до релиза которой остается менее месяца.
Google начала тизерить Pixel 10 — до релиза осталось меньше месяца
© Android Authority

Компания запланировала презентацию Made by Google на 20 августа, где ожидается дебют Pixel 10, умных часов Pixel Watch 4 и, возможно, новых наушников Pixel Buds 2a. Основное внимание, конечно, будет приковано к новым смартфонам.

В официальном онлайн-магазине Google Store уже появилась страница с промо-материалами грядущего устройства. Желающим предлагают зарегистрировать адрес электронной почты, чтобы первыми получить уведомления о старте продаж.

Google начала тизерить Pixel 10 — до релиза осталось меньше месяца
© Android Authority

При этом Google обещает выслать специальный промокод для эксклюзивного предложения в день запуска Pixel 10.

Хотя подробности о новых устройствах компания пока не раскрывает, утечки уже пролили свет на многие характеристики. Например, недавно в сеть попали изображения младшей модели Pixel 10 в новых цветах.

Источник:Android Authority
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Google Pixel
,
#Pixel 10
,
#Google