Google начала тизерить Pixel 10 — до релиза осталось меньше месяца

Компания запланировала презентацию Made by Google на 20 августа, где ожидается дебют Pixel 10, умных часов Pixel Watch 4 и, возможно, новых наушников Pixel Buds 2a. Основное внимание, конечно, будет приковано к новым смартфонам.

В официальном онлайн-магазине Google Store уже появилась страница с промо-материалами грядущего устройства. Желающим предлагают зарегистрировать адрес электронной почты, чтобы первыми получить уведомления о старте продаж.