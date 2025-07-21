Google начала тизерить Pixel 10 — до релиза осталось меньше месяца

Google начала тизерить Pixel 10 — до релиза осталось меньше месяцаОжидаемая презентация
Компания запланировала презентацию Made by Google на 20 августа, где ожидается дебют Pixel 10, умных часов Pixel Watch 4 и, возможно, новых наушников Pixel Buds 2a. Основное внимание, конечно, будет приковано к новым смартфонам.
В официальном онлайн-магазине Google Store уже появилась страница с промо-материалами грядущего устройства. Желающим предлагают зарегистрировать адрес электронной почты, чтобы первыми получить уведомления о старте продаж.
При этом Google обещает выслать специальный промокод для эксклюзивного предложения в день запуска Pixel 10.
Хотя подробности о новых устройствах компания пока не раскрывает, утечки уже пролили свет на многие характеристики. Например, недавно в сеть попали изображения младшей модели Pixel 10 в новых цветах.