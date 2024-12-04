Google научила Android-смартфоны показывать свою температуру

Ранее устройства Pixel критиковали за перегрев, особенно в новых моделях, таких как Pixel 9. Новая функция поможет пользователям своевременно отслеживать состояние телефона и избегать проблем, связанных с перегревом.

Ожидается, что в будущем поколении Pixel 10 производительность будет улучшена, а необходимость этой функции снизится.