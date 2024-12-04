Google научила Android-смартфоны показывать свою температуру

Google научила Android-смартфоны показывать свою температуруПока, правда, это могут лишь устройства линейки Pixel
Новшество появилось в обновленном приложении Pixel Troubleshooting (версия 1.0.693922709). Теперь пользователи могут проверить температуру смартфона, зайдя в настройки: Настройки > Батарея > Диагностика батареи > Телефон сильно нагрелся.
Функция доступна на смартфонах Pixel 6 и новее, за исключением планшета Pixel Tablet. Проверки показали работоспособность на моделях Pixel 7 Pro, Pixel 8 Pro и Pixel 9 Pro XL.
Обновление пока не доступно в Google Play, однако его можно установить через файл APK.
Ранее устройства Pixel критиковали за перегрев, особенно в новых моделях, таких как Pixel 9. Новая функция поможет пользователям своевременно отслеживать состояние телефона и избегать проблем, связанных с перегревом.
Ожидается, что в будущем поколении Pixel 10 производительность будет улучшена, а необходимость этой функции снизится.