Google научила Pixel 7 удалять посторонние шумы вокруг во время телефонных звонков

Google научила Pixel 7 удалять посторонние шумы вокруг во время телефонных звонковИнновации
Вчера вечером Google выпустила свежее обновление для флагманских Pixel 7 и 7 Pro. С ним смартфоны получили множество улучшений и новую функцию.
Фото: Google
И если о багфиксах говорить не так интересно — они точечные и коснулись не многих, то новый функционал куда привлекательней.
Называется он «Чистый звонок» (Clear calling). По словам Google, функция принимает звук входящего телефонного звонка и «улучшает голос другого абонента и уменьшает фоновый шум, так что вы сможете четко слышать его, если он находится в шумном месте».
Ars Technica
Нечто похожее у поискового гиганта уже есть в Google Meet. Но теперь эта фишка добралась и до традиционных телефонных звонков. Пока что ей могут воспользоваться лишь владельцы Pixel 7. Включить её можно в Настройках > Звук и вибрация > Чистый вызов.