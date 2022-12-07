Google научила Pixel 7 удалять посторонние шумы вокруг во время телефонных звонков

И если о багфиксах говорить не так интересно — они точечные и коснулись не многих, то новый функционал куда привлекательней.

Называется он «Чистый звонок» (Clear calling). По словам Google, функция принимает звук входящего телефонного звонка и «улучшает голос другого абонента и уменьшает фоновый шум, так что вы сможете четко слышать его, если он находится в шумном месте».