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10:15, 07 декабря 2022
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Google научила Pixel 7 удалять посторонние шумы вокруг во время телефонных звонков

Инновации

Вчера вечером Google выпустила свежее обновление для флагманских Pixel 7 и 7 Pro. С ним смартфоны получили множество улучшений и новую функцию.

Google научила Pixel 7 удалять посторонние шумы вокруг во время телефонных звонков

Фото: Google

И если о багфиксах говорить не так интересно — они точечные и коснулись не многих, то новый функционал куда привлекательней.

Называется он «Чистый звонок» (Clear calling). По словам Google, функция принимает звук входящего телефонного звонка и «улучшает голос другого абонента и уменьшает фоновый шум, так что вы сможете четко слышать его, если он находится в шумном месте».

Google научила Pixel 7 удалять посторонние шумы вокруг во время телефонных звонков

Ars Technica

Нечто похожее у поискового гиганта уже есть в Google Meet. Но теперь эта фишка добралась и до традиционных телефонных звонков. Пока что ей могут воспользоваться лишь владельцы Pixel 7. Включить её можно в Настройках > Звук и вибрация > Чистый вызов.

Источник:Ars Technica
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#Google Pixel 7
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