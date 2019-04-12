Google научит Android обновляться даже на заброшенных производителями смартфонах

Компания Google готовится существенно упростить процесс обновления операционной системы. Пока это обновления представляют собой серьёзную проблему как для пользователей, так и для производителей. Зачастую они выходят нерегулярно и с большим опозданием.

Как сообщили источники, сейчас готовится новая схема — обновления можно будет ставить через магазин Google Play. В результате, можно будет не искать в настройках, доступно ли обновление, и не караулить оповещение о выходе апдейта «по воздуху».

Предположительно, проверить наличие обновлений и исправлений можно будет с помощью специальной кнопки в интерфейсе магазина приложений Google Play, также как и обновления сторонних приложений.

На данный момент обязанность регулярно обновлять смартфоны и планшеты на базе Android как минимум в течение двух лет жёстко прописана в контрактах с Google. По довору производитель обязан в течение одного года с момента запуска смартфона выпустить как минимум четыре обновления безопасности. На второй год обновления также обязательны, но их количество не прописано в контракте.