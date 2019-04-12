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Сегодня 12:37

Google научит Android обновляться даже на заброшенных производителями смартфонах

Это будет делаться через Google Play

Компания Google готовится существенно упростить процесс обновления операционной системы. Пока это обновления представляют собой серьёзную проблему как для пользователей, так и для производителей. Зачастую они выходят нерегулярно и с большим опозданием.

Как сообщили источники, сейчас готовится новая схема — обновления можно будет ставить через магазин Google Play. В результате, можно будет не искать в настройках, доступно ли обновление, и не караулить оповещение о выходе апдейта «по воздуху».

Предположительно, проверить наличие обновлений и исправлений можно будет с помощью специальной кнопки в интерфейсе магазина приложений Google Play, также как и обновления сторонних приложений.

На данный момент обязанность регулярно обновлять смартфоны и планшеты на базе Android как минимум в течение двух лет жёстко прописана в контрактах с Google. По довору производитель обязан в течение одного года с момента запуска смартфона выпустить как минимум четыре обновления безопасности. На второй год обновления также обязательны, но их количество не прописано в контракте.

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