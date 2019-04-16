Google назвала дату анонса удешевлённых флагманов

Компания Google объявила дату своего следующего большого анонса. В официальном онлайн-магазине Google появился тизер, обещая новый продукт на презентации 7 мая, в день открытия конференции Google I/O 2019.

Как ожидается, гвоздём программы станут давно ожидаемые удешевлённые модели флагманских смартфонов Pixel 3a и Pixel 3a XL.

Согласно более ранним утечкам, Pixel 3a и Pixel 3a XL станут первыми смартфонами среднего уровня Google. Pixel 3a оснащается 5,56-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (1080 х 2160 пикселей), процессором Snapdragon 670, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти. Pixel 3a XL базируется на процессор Snapdragon 710 и 4 ГБ ОЗУ. Оба оснащены NFC и работают под управлением Android 9.0 Pie.