Google назвала дату презентации флагманских смартфонов Pixel 8 и смарт-часов Pixel Watch

Компания планирует провести презентацию 4 октября в Нью-Йорке, которая также будет транслироваться в режиме онлайн на YouTube и на официальной странице мероприятий Google.

Хотя официально список представляемых продуктов пока не раскрывается, всё указывает на то, что нас ждут новинки в линейке Pixel. Самыми ожидаемыми гаджетами являются смартфон Pixel 8 и его «профессиональная» версия, а также второе поколение смарт-часов Pixel Watch.

Кроме того, не исключено появление новой пары наушников под брендом Pixel.

Слухи и утечки информации уже дали представление о том, что нас ждёт. Ожидается, что Pixel 8 Pro получит улучшенную 64-мегапиксельную ультраширокоугольную камеру и программные улучшения в области HDR.

Смарт-часы Pixel Watch, по слухам, перейдут на платформу Snapdragon.