Google не отказывается от выпуска самосборных смартфонов

Первый патент описывает странный смартфон в стиле «сделай сам». Модули крепятся к основному шасси магнитными коннекторами. Предусмотрены отдельные компоненты для дисплея, фронтальной и тыльной камер. Устройство также поддерживает дополнительные модули, включая другие батарею и камеры, фитнес-трекер, больше памяти, или даже дополнительный дисплей.

Другой патент сильно напоминает заглохший Project Ara. Множество модулей крепятся на основу, каждый из которых может управляться отдельно операционной системой устройства. Проект Project Ara был отменён в 2016 году, но до этого компания успела показать несколько ранних прототипов.