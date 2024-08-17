Google не пригласила техноблогера на презентацию Pixel 9 за критику устройств

По словам Майни, все контакты в Google, с которым он поддерживал связь, не отреагировали на его запрос на участие в презентации новинок компании, и его команда осталась не у дел. Кроме того, блогер и его команда не получили на обзор модели Pixel 9.

Mrwhosetheboss объяснил, что в Google, по-видимому, обиделись на его прошлогоднюю критику смартфонов бренда. Так, в Pixel 8 и 8 Pro он раскритиковал генеративную нейросеть. И в целом описал многие функции смартфонов как идущие вразрез с обещаниями Google.

«В этом году мы не получили приглашения на мероприятие Google Pixel. Связались с несколькими контактами из Google, но не получили ответа. Мы критиковали гаджеты Pixel последнего поколения, но это не должно быть причиной не приглашать в этом году», — сообщил блогер.