Google не станет специально «топить» смартфоны Huawei

Google прояснила ситуацию с прекращением торговых отношений с китайской компанией Huawei. Об этом рассказал представитель компании журналистам издания Reuters.

По словам представителя, в компании сейчас изучают приказ президента США Дональда Трампа и оценивают его последствия. При этом он успокоил пользователей, сообщив: «Для пользователей наших сервисов, Google Play и система защиты Google Play Protect продолжат работать на существующих смартфонах Huawei».

Проще говоря, на уже купленных смартфонах и планшетах Huawei не перестанут работать ни онлайн-магазин приложений Google Play, ни Google Play Protect.

Вчера вечером стало известно, что компания Google прекратила сотрудничество с китайской Huawei в связи с вышедшим около недели назад указом Трампа. Также к «технологическому бойкоту» присоединился ряд других компаний-партнёров, имеющих критическую важность для Huawei, включая Intel, Qualcomm, Xilinx и Broadcom.