Google обновит ядро Android на моделях от Pixel 6 до Pixel 9 на базе чипов Tensor

По словам инсайдера, речь идёт обо всех моделях от Pixel 6 2021 года до Pixel 9. Причина обновления — якобы новые модели, которые должны быть выпущены в октябре.

Согласно подтверждающим слова Рахмана сообщениям инженеров Google, оставленным на портале Android Open Source Project (AOSP), ядро будет обновлено до версии Linux 6.1. В настоящее время указанные модели Pixel работают на ядре Linux 5.10, а пиксели Tensor G3 — на Linux 5.15.

Когда новшества выйдут, не указано, но ожидается, что обновление ядра Linux произойдёт вместе с обновлением ОС.