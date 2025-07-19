Google объяснила, как на Android работает система оповещения о землетрясениях

Эта функция основана на акселерометре, который обычно используется для определения изменений в движении и ориентации устройства, чтобы обеспечить фиксацию скорости и автоповорот. В смартфонах обычно установлены акселерометры, измеряющие ускорение по трём осям: горизонтально, вертикально, глубина. Вот с таких акселерометров система оповещения о землетрясениях от Google и собирает данные со смартфонов для обнаружения сейсмической активности.

По словам обозревателей Android Authority, акселерометр также может определять колебания грунта при землетрясении. В совокупности эти данные и приблизительная геолокация пользователя отправляются на серверы Google для обнаружения землетрясений, которые анализируют данные со многих телефонов в этом районе, чтобы подтвердить факт землетрясения и определить его местоположение и магнитуду.

За последние четыре года система зафиксировала более 18 000 землетрясений и предупредила о об этом «миллионы людей почти в 100 странах». Пользователи получают предупреждение минимум за 15 секунд до начала землетрясения, если находятся ближе всего к эпицентру, если дальше — примерно за минуту. Это повышает шансы и даёт хоть какую-то фору для принятия мер предосторожности.

Эта функция появилась на Android в 2020 году, а в сентябре 2024 года Google расширила её действие на все штаты США. К тому же оповещение о землетрясениях недавно появились на Wear OS для смарт-часов.