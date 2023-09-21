Google объяснила, почему у последних смартфонов Pixel такой гигантский блок основной камеры

Google объяснила, почему у последних смартфонов Pixel такой гигантский блок основной камерыОно того стоило
Особенный дизайн блока основной камеры на смартфонах Google Pixel выделяет их на фоне конкурентов.
Однако команда дизайнеров Google создала его таким не просто ради запоминающегося внешнего вида. Основная цель — разместить более крупные датчики для получения изображений и видео высокого качества.
Google в своём блоге рассказала, что команда хотела отказаться от дизайна камеры Pixel 5, где все датчики были сгруппированы в одном месте.
Такое решение могло бы ухудшить дизайн и не принести значительных улучшений в качестве изображения. Переход к нынешнему блоку камер в Pixel 6 и Pixel 6 Pro позволил использовать физически более крупные датчики, а также устойчиво размещать устройство на плоской поверхности.
Команда, работавшая над Pixel 6, ставила перед собой амбициозные цели в области качества съёмки. Для достижения желаемого уровня потребовалось больше света и более крупные линзы.