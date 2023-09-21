Google объяснила, почему у последних смартфонов Pixel такой гигантский блок основной камеры

Однако команда дизайнеров Google создала его таким не просто ради запоминающегося внешнего вида. Основная цель — разместить более крупные датчики для получения изображений и видео высокого качества.

Google в своём блоге рассказала, что команда хотела отказаться от дизайна камеры Pixel 5, где все датчики были сгруппированы в одном месте.

Такое решение могло бы ухудшить дизайн и не принести значительных улучшений в качестве изображения. Переход к нынешнему блоку камер в Pixel 6 и Pixel 6 Pro позволил использовать физически более крупные датчики, а также устойчиво размещать устройство на плоской поверхности.

Команда, работавшая над Pixel 6, ставила перед собой амбициозные цели в области качества съёмки. Для достижения желаемого уровня потребовалось больше света и более крупные линзы.